Demet Akalın ve Özlem Ada Şahin- Berkay çifti arasındaki saat polemiği bitmiyor. Akalın’ın Şahin’e hediye ettiği saati satmaya çalışmadıklarını söyleyen Berkay, “Demet’le daha önce 50 defa küsmüşüzdür, onun huyudur. Zaten hediye edilen eşya karşı tarafın olur” dedi. Akalın ise, “Berkay hanımını sustursun. Bir kadın adamı vezir de eder, rezil de” diyerek, gönderme yaptı.



