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21.10.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Saat polemiği bitmiyor

Demet Akalın ve Özlem Ada Şahin- Berkay çifti arasındaki saat polemiği bitmiyor.

Saat polemiği bitmiyor

Demet Akalın ve Özlem Ada Şahin- Berkay çifti arasındaki saat polemiği bitmiyor. Akalın’ın Şahin’e hediye ettiği saati satmaya çalışmadıklarını söyleyen Berkay, “Demet’le daha önce 50 defa küsmüşüzdür, onun huyudur. Zaten hediye edilen eşya karşı tarafın olur” dedi. Akalın ise, “Berkay hanımını sustursun. Bir kadın adamı vezir de eder, rezil de” diyerek, gönderme yaptı.

Bakan Akar son durumu açıkladı: Şu ana kadar 30 ihlal yapıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak 120 saatlik süreyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Süreçte şu ana kadar 30 ihlal yapıldı" dedi.
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