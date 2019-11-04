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04.11.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Saatin parasını geri almış

Demet Akalın, Berkay’la girdiği ‘Hediye saat’ polemiğine noktayı koydu: “Saatin parasını geri aldım.”

Saatin parasını geri almış

Fashion and Music show renkli görüntülere sahne oldu. Rnk Prodüksiyon, Mehmet Yıldırım tarafından düzenlenen gecenin sunumunu Gökay Kalaycıoğlu ve Tuğba Özay üstlendi. Defile tasarımcı Burak Öget’in defilesiyle başladı. Gecenin finalinde Demet Akalın sahne alırken eşi Okan Kurt da DJ’lik yaptı. Kızına 4 bin 200 TL değerinde oyuncak alan Akalın, “Bir kereliğe oldu. O kadar para vermem. Ben çocukken mandallarla oynuyordum” dedi. Berkay’la girdiği ‘Hediye saat’ polemiğiyle ilgili de açıklama yapan şarkıcı, saatin parasını geri aldıklarını söyledi.

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