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11.10.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Saç ektirmeye geldi

Dünyaca ünlü rapçi Akon, saç ekimi için İstanbul’a geldi. Kafasına 6 bin kök ektiren dünyaca ünlü rapçi bir hafta şehirde kalarak, tarihi yerleri gezecek

Saç ektirmeye geldi

SAç ekimi için İstanbul’a gelen rapçi Akon, Ataşehir’de görüntülendi. Sanatçıya, 12 saatlik operasyonda, 6 bin kök saç ekimi yapıldığı öğrenildi. Akon, daha sonra ailesiyle Kuruçeşme Kahvesi’nde kahvaltı yaptı. Türk yemeklerini sevdiğini belirten rapçi, hayranlarının hatıra fotoğrafı isteğini de geri çevirmedi.

Bir hafta İstanbul’da kalacağı söylenen Akon, şehrin tarihi yerlerini gezecek. Daha önce de Türkiye’ye gelen rapçi, arkadaşlarıyla buluşarak, hasret giderecek. Akon’ın ülkesine döndükten sonra, önümüzdeki aylarda konser vermek için tekrar Türkiye’ye geleceği konuşuluyor.

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