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01.10.2019 - 07:50 |

Sadri Alışık Konservatuvarı için son şans

Sadri Alışık Konservatuvarı sınavları 2-3-4 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Sadri Alışık Konservatuvarı için son şans

Sadri Alışık Konservatuvarı sınavları 2-3-4 Ekim tarihlerinde yapılacak. Kazanan öğrenciler, iki yıl tam burslu olarak okuma hakkı elde edecek. Kerem Alışık, “Yaşamayı bizler gibi çalışmak, yorulmak, üretmek olarak tanımlayan gençlerimizin geleceklerine katkıda bulunmak, bizim için büyük bir zenginlik ve mutluluk. Çocuklarımızın ellerinden tutarak, onlarla paylaşarak, güçleniyor ve kalabalık oluyoruz” dedi.Sadri Alışık Konservatuvarı sınavları 2-3-4 Ekim tarihlerinde yapılacak. Kazanan öğrenciler, iki yıl tam burslu olarak okuma hakkı elde edecek. Kerem Alışık, “Yaşamayı bizler gibi çalışmak, yorulmak, üretmek olarak tanımlayan gençlerimizin geleceklerine katkıda bulunmak, bizim için büyük bir zenginlik ve mutluluk. Çocuklarımızın ellerinden tutarak, onlarla paylaşarak, güçleniyor ve kalabalık oluyoruz” dedi.

30 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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