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09.09.2019 - 11:45

Safa Sarı taklitleriyle kırdı geçirdi

'Çok Güzel Hareketler 2’nin yeni sezonu Kanal D ekranlarında başladı. Safa Sarı, yeni sezonun ilk bölümünde yaptığı taklitlerle alkış aldı.

Safa Sarı taklitleriyle kırdı geçirdi

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği 'Çok Güzel Hareketler 2' programının yeni sezonu başladı.

Yeni sezonun ilk bölümüne Safa Sarı, taklitleriyle damga vurdu. Yaptığı Volkan Konak taklidiyle tam not alan Safa Sarı, salonu kırdı geçirdi.

Krater gölü kıyısında yatan inekler kimini korkuttu, kimini şaşırttıIsparta’da doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda hafta sonunda krater gölüne gelen ziyaretçiler, kıyıdaki inekleri görünce şaşkına döndü. İnekler kimini şaşırttı, kimini ise korkuttu.
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