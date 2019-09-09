09.09.2019 - 11:45
Safa Sarı taklitleriyle kırdı geçirdi
'Çok Güzel Hareketler 2’nin yeni sezonu Kanal D ekranlarında başladı. Safa Sarı, yeni sezonun ilk bölümünde yaptığı taklitlerle alkış aldı.
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği 'Çok Güzel Hareketler 2' programının yeni sezonu başladı.
Yeni sezonun ilk bölümüne Safa Sarı, taklitleriyle damga vurdu. Yaptığı Volkan Konak taklidiyle tam not alan Safa Sarı, salonu kırdı geçirdi.