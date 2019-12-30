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30.12.2019 - 13:36 |

Şafak Sezer aylar sonra ortaya çıktı

Uzun süredir ortalarda gözükmeyen oyuncu Şafak Sezer, Cihangir'de arkadaşlarıyla yemek yiyerek yılbaşına birkaç gün önceden giriş yaptı. Mekan çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan komedyen, şimdilerde neler yaptığını anlattı.

Şafak Sezer aylar sonra ortaya çıktı

Cihangir'de dostları ile erken yeni yıl yemeği yerken görülen Şafak Sezer, deyim yerindeyse aylar önce sırra kadem basmıştı. Uzun süredir neden ortalarda olmadığını anlatan Sezer, 9 yıldır hep dışarıda olduğu için, ilk defa hiçbir şey yapmadan duvarlara bakarak evde oturduğunu söyledi. 

Ünlü oyuncu, "2019'da hiç sinemaya gitmedim, sadece yabancı bir filme gittim. Senaryo yazdım, 2-3 tane senaryom var, 2020'de çekebiliriz. 2020'den huzur ve sağlık diliyorum bütün ülke için. Huzur, sağlık önemli" ifadelerini kullandı

    30 Aralık 2019 Magazin Bülteni30 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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    Cadde Yazarları

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