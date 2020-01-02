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02.01.2020 - 17:07 | | EMRAH AKÇAAY

Şafak Sezer: Yeni karakterim için alışverişteyim

Yakında yeni bir sinema filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan komedyen Şafak Sezer, önceki akşam Ercan Avşar ile Taksim'de alışveriş yaparken görüntülendi.

Şafak Sezer: Yeni karakterim için alışverişteyim

Şafak Sezer, hayranlarına, "Yakında yeni bir sinema filmiyle hayranlarımla buluşacağım. Şimdi yeni film karakterim için alışverişteyim" sözleriyle mesaj yolladı. 

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