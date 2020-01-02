02.01.2020 - 17:07 | | EMRAH AKÇAAY
Şafak Sezer: Yeni karakterim için alışverişteyim
Yakında yeni bir sinema filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan komedyen Şafak Sezer, önceki akşam Ercan Avşar ile Taksim'de alışveriş yaparken görüntülendi.
Şafak Sezer, hayranlarına, "Yakında yeni bir sinema filmiyle hayranlarımla buluşacağım. Şimdi yeni film karakterim için alışverişteyim" sözleriyle mesaj yolladı.
Dugin: Libya'da Türkiye ile Rusya kapışmazTürkiye'nin Libya'ya asker göndermesi için tezkere Meclis'te. Peki, tezkere geçer ve Türk askeri Libya'ya giderse, Rusya ile ilişkiler ne olacak? Bu sorunun yanıtını ünlü Rus siyaset bilimci Aleksandre Dugin, CNN TÜRK Editörü Emre Diner'e verdi. Dugin, "Türkiye ile Rusya Libya'da kapışmaz" dedi.