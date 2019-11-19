19.11.2019 - 16:56 |
Safiye Soyman: Bizde ego, kompleks yok
Şarkıcı Safiye Soyman, rap yaptıkları yeni şarkısı ile ortalığı kasıp kavuracaklarını belirterek, ¨Herkes hazır olsun kral ve kraliçe geri döndü. Bizde sıfır ego, komplekslerimiz yok. Bizi iki yaşındaki çocuk bile tanıyor, izliyor ve seviyor. 'Zaman bize uymuyorsa biz zamana uyalım’ dedik. Çocuklarımız için rap yaptık¨ şeklinde konuştu.
Antalya’da bir güzellik merkezinin açılışına katılan Safiye Soyman, 'Safiye nasıl rap yaptı' diyenlere yanıt verdi: Ben tarzımı bozmadım, asla değiştirmedim, şarkımı söylüyorum. Altyapı farklı, Faik de üzerine rap okudu.