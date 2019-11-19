Safiye Soyman: Bizde ego, kompleks yok

Antalya’da bir güzellik merkezinin açılışına katılan Safiye Soyman, 'Safiye nasıl rap yaptı' diyenlere yanıt verdi: Ben tarzımı bozmadım, asla değiştirmedim, şarkımı söylüyorum. Altyapı farklı, Faik de üzerine rap okudu.