Sağlık elçileri iş başında!

Ebeveynlerin bilgilendirilerek, çekirdek aileden başlayan sağlık bilincini aşılamayı amaçlayan ‘Evimizin Sağlık Elçileri’ projesi, ‘Öğren, bilinçlen, çevreni bilgilendir’ sloganıyla, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri’ye giden ekip, 13’üncü eğitim toplantısını Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde Ayla Çelik’in de katılımıyla gerçekleşti. Gazeteci Balçiçek İlter’in moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte, havanın soğumasıyla birlikte ortaya çıkan grip hastalığı konuşuldu. Seminerde, Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik, akciğer kanserinden korunma yollarını anlatırken, ÇABA Derneği Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran, kış hastalıkları ve griple ilgili önemli bilgiler verdi.