Sağlıklı parti

Cemiyetin hayatının tanınan anneleri ve çocukları, My Gym Akatlar’ın yılbaşı partisinde bir araya geldi. Çocukların, spor eğitmenleri ve Noel Baba ile eğlendiği etkinlikte, anneler de seminerleri takip etti. Ece Kaboğlu ev sahibinde gerçekleşen davete; Ahu Orakçıoğlu, Tuba Develi, Begüm Gazioğlu, Begüm Uğurlu, Ezgi Kural, Serden Aşçıoğlu, Şeyda Ekinci Saral, Mina Teker, Begüm Karamahmutoğlu ve Nazlı Sert katıldı.