23.12.2019 - 07:50 |
Sağlıklı parti
Cemiyetin hayatının tanınan anneleri ve çocukları, My Gym Akatlar’ın yılbaşı partisinde bir araya geldi.
Cemiyetin hayatının tanınan anneleri ve çocukları, My Gym Akatlar’ın yılbaşı partisinde bir araya geldi. Çocukların, spor eğitmenleri ve Noel Baba ile eğlendiği etkinlikte, anneler de seminerleri takip etti. Ece Kaboğlu ev sahibinde gerçekleşen davete; Ahu Orakçıoğlu, Tuba Develi, Begüm Gazioğlu, Begüm Uğurlu, Ezgi Kural, Serden Aşçıoğlu, Şeyda Ekinci Saral, Mina Teker, Begüm Karamahmutoğlu ve Nazlı Sert katıldı.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.