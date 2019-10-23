23.10.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN
Sağlıklı yaşama dair!
Etiler M-Onep Klinik’te, Özlem Mutlu Çetin’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, cemiyet hayatının tanınmış simalarını bir araya getirdi.
Etiler M-Onep Klinik’te, Özlem Mutlu Çetin’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, cemiyet hayatının tanınmış simalarını bir araya getirdi. Kitabı ‘Raw Food Mucizesi’yle beğeni toplayan ‘raw food’ (Çiğ beslenme) yazarı-sağlıklı beslenme uzmanı Elçin Oflaz’ın sırlarını paylaştığı organizasyona, Esra Öztürk, Çağla Kubat, Serap Sarı ve Çiğdem Yüksel katıldı.