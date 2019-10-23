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23.10.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

Sağlıklı yaşama dair!

Etiler M-Onep Klinik’te, Özlem Mutlu Çetin’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, cemiyet hayatının tanınmış simalarını bir araya getirdi.

Sağlıklı yaşama dair!

Etiler M-Onep Klinik’te, Özlem Mutlu Çetin’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, cemiyet hayatının tanınmış simalarını bir araya getirdi. Kitabı ‘Raw Food Mucizesi’yle beğeni toplayan ‘raw food’ (Çiğ beslenme) yazarı-sağlıklı beslenme uzmanı Elçin Oflaz’ın sırlarını paylaştığı organizasyona, Esra Öztürk, Çağla Kubat, Serap Sarı ve Çiğdem Yüksel katıldı.

Cem Yılmaz’dan 'Karakomik Filmler' eleştirilerine yanıtKomedyen Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmler' serisinin ilk filmleri '2 Arad' ve 'Kaçamak'ın Eskişehir’deki gösteriminde sevenleriyle bir araya gelirken, sosyal medyadan yapılan eleştirilere yanıt verdi.
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