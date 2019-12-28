Şahan Gökbakar: Her geçen gün iyiye gidiyorum

Şahan Gökbakar’ın şu sıralar en büyük hobisi mutfağa girip yemek pişirmek. Börekler açıp sarma saran ünlü komedyenin son dönemdeki merakı ise ekmek yapımı.

Gökbakar, pişirdiği ekşi mayalı ekmeğin fotoğrafını, “Yine ekşi mayalı yüzde 35 siyez unlu ekmek yaptım. İkinci denemede çok daha iyi yol kat ettim. Mükemmele yakın. Togan (kardeşi) ve Selin’le (eşi) beraber kestik ve gömdük” notuyla Instagram'da yayınladı.

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde sonra yine ekşi mayalı, bu kez siyez unlu ekmek pişirdi, onun fotoğrafına da şu notu düştü:

"Ekşi mayalı siyez ekmeği yeni çıktı fırından. Her geçen gün iyiye gidiyorum. Çalışma, azim ve kararlılık."

