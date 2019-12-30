30.12.2019 - 07:05 |
Şahan Gökbakar'dan yılbaşı mesajı
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, ailesiyle yeni yıl için verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Gökbakar ailesinin bir örnek giyinmeleri ise çok beğenildi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla yeni yıl fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ailece aynı tulumu giyip, çam ağacının önünde fotoğraf çektiren Gökbakar ailesinin pozuna beğeni ve yorum yağdı.
Ünlü komedyen mutlu aile pozuna, “Tüm yıl sevgi ve mutluluk sarsın kalpleri...Gökbakar ailesi olarak herkese mutlu yıllar” notunu düştü.