19.07.2019 - 08:00
Şahika Ercümen dalgıç yetiştiriyor
Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Polonyalı dalış rekortmeni Emilia Biala ile yeni sporcular yetiştirmek ve boğulmanın önüne geçebilmek adına, temel dalış eğitimi ve antrenman kampları başlattı.
12 yaş üzeri ve yüzme bilen katılımcılara yönelik eğitim, temmuz-ağustosta Ayvalık ve Kaş’ta gerçekleşecek.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.