Sahilde bisiklet keyfi

İBB'ye ait bisikleti kiralayarak sahil hattı boyunca bisiklet süren Serap Tibuk, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Çok güzel bir hizmet olduğunu ifade eden Tibuk, "Bisiklet sürmenin keyfi bir başka, hele ki biraz da olsa boşalan İstanbul sokaklarında" dedi.