22.07.2019 - 08:14| MESUT YILMAZ
Sahilde bisiklet keyfi
Cemiyet dünyasının zarif hanımlarından Serap Tibuk, önceki gün Bebek'teydi.
İBB'ye ait bisikleti kiralayarak sahil hattı boyunca bisiklet süren Serap Tibuk, ortaya renkli görüntüler çıkardı.
Çok güzel bir hizmet olduğunu ifade eden Tibuk, "Bisiklet sürmenin keyfi bir başka, hele ki biraz da olsa boşalan İstanbul sokaklarında" dedi.
Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldiBurdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı. Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.