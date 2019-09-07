Sabah gazetesinden Özlem Avcı'nın, "Sahne Öncesi Kulisini Çamaşır Suyuyla Temizliyor" başlıklı yazısı şöyle:

"Her sanatçının konser öncesi bazı takıntıları, özel istekleri vardır. Onlar yerine getirilmeden asla sahneye çıkmazlar. Geçtiğimiz günlerde Poll Production organizasyonu ile Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Türk müziğin sevilen sesi Muazzez Ersoy'un konser öncesi öyle bir takıntısını öğrendim ki inanamazsınız. Kuliste ziyaret ettiğim Ersoy, tam bir temizlik hastası. Bu nedenle kulisini çamaşır suyu ile temizletir, hatta temizliğe kendisi bile katılırmış. Kulisin her yerinin temiz, düzenli ve steril olması gerekirmiş. Ersoy, kuliste bazı sanatçılar gibi bir şey yiyip içmeyi tercih etmez, bir tek buzlu kola içermiş. Buzlu kola, sesinin açılmasına yardımcı oluyormuş.

Konsere gelecek olursak... Ersoy, konsere Kutsi ile birlikte çıktı. Gecenin ilk yarısında Kutsi, romantik şarkılarını seslendirdi. Bu camiada tanıdığım en beyefendi isimdir o. Kendi çizgisinde, kendi şarkılarını seslendiren Kutsi'den sonra Muazzez Ersoy sahneye çıktı.

Kendimi gazino programında gibi hissettim. Birbirinden güzel sanat müziği şarkıları seslendiren Ersoy, gelen konuklarla yaptığı diyaloglarla da güzel anlara neden oldu. Nostalji kraliçesi lakabı takılan, 1990'larda yaptığı nostalji albümleri milyonlar sanat Muazzez Ersoy, bence bu seriye devam etmeli. Gençlere sanat müziğini sevdirmek adına öz müziğimizin örneklerini yeni albümlerle yeniden yeşertmeli."