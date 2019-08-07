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HaberlerCaddeSahnede bir melek
07.08.2019 - 13:36

Sahnede bir melek

Burcu Güneş, geçtiğimiz günlerde Bursa’nın Gemlik ilçesinde konser verdi. Çiğdem Akın tasarımı beyaz tül elbisesi ile pamuk prensesi andıran şarkıcı, ormanlık alanda verdiği konserde herkesi sesi ve tarzıyla büyüledi.

Sahnede bir melek

Masal tadında bir konsere imza atan Burcu Güneş, yoğun rüzgara ve soğuğa rağmen yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

Bursa’daki sevenlerinden tam not alan Güneş’e, “Ormana bir peri kızı, bir melek indi” diyen hayranları, konser sonunda fotoğraf çektirmek için kuyruklar oluşturdu.

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