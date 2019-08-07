Sahnede bir melek

Masal tadında bir konsere imza atan Burcu Güneş, yoğun rüzgara ve soğuğa rağmen yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

Bursa’daki sevenlerinden tam not alan Güneş’e, “Ormana bir peri kızı, bir melek indi” diyen hayranları, konser sonunda fotoğraf çektirmek için kuyruklar oluşturdu.