Yıllara meydan okuyan fiziği ve sahne performansı ile seyirciyi kendisine hayran bırakan 55 yaşındaki Yonca Evcimik, "Konserlerde kendimi tutamıyorum. İçimden başka bir Yonca çıkıyor. Sahnede kendimle flört ediyorum. Bildiğiniz kendime yürüyorum" dedi.

Türkiye’de son zamanlarda dans konusunda en beğendiği şarkıcı sorulan Evcimik, "Dünya standartlarında sahnesini ve dansını en beğendiğim isim tartışmasız Edis" cevabını verdi.