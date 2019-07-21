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21.07.2019 - 17:47

'Sahnede kendimle flört ediyorum'

Şarkıcı Yonca Evcimik, geçtiğimiz cumartesi akşamı İstanbul’da bir mekanda verdiği konserde adeta enerji patlaması yaşadı. Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını dans grubuyla hazırladığı şovla sergileyen Evcimik, kendisini izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

'Sahnede kendimle flört ediyorum'

Yıllara meydan okuyan fiziği ve sahne performansı ile seyirciyi kendisine hayran bırakan 55 yaşındaki Yonca Evcimik, "Konserlerde kendimi tutamıyorum. İçimden başka bir Yonca çıkıyor. Sahnede kendimle flört ediyorum. Bildiğiniz kendime yürüyorum" dedi.

Türkiye’de son zamanlarda dans konusunda en beğendiği şarkıcı sorulan Evcimik, "Dünya standartlarında sahnesini ve dansını en beğendiğim isim tartışmasız Edis" cevabını verdi.

15 yaşındaki gencin kullandığı otomobil takla attıAmasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
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