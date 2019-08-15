Sahnede topuklu ayakkabı yerine terlik giyecek

Aynı akşam Bodrum'da sahneye çıkan Ebru Polat, "İnanır mısınız feribottan iner inmez yemek yemeye buraya geldim. İki saat sonra havaalanında olmamız lazım, burada yemeğimizi yiyip birkaç alışveriş yapıp doğruca havaalanının yolunu tutacağız" açıklamasında bulundu.

Sahnede sakatlanan ve ayağındaki bandajla objektiflere poz veren Ebru Polat, geçirdiği ciddi rahatsızlıkla ilgili, "Topuklu ile sahnede dans ettiğim için bileğimde zedelenme olmuş. Doktora gittik 6 ay dinlenmem gerektiğini söyledi. Tabii ki 6 ay dinlenecek birisi değilim. Bir süre sahnede topuklu ayakkabı yerine terlik giyeceğim. Yine de sahnelerde olmaya devam edeceğim" dedi.

Yoğun bir konser programı olduğunu sözlerine ekleyen Ebru Polat, bu yoğunlukta yeni şarkısı için çalışmalara başladığı müjdesini verdi.