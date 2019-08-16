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16.08.2019 - 07:50

Sahnede ustaları andı

Koray Avcı, Kıbrıs Merit Crystal Cove Hotel’de sahne aldı.

Sahnede ustaları andı

Şarkıcı, Neşet Ertaş’tan Zeki Müren’e, Cem Karaca’dan Müslüm Gürses’e kadar pek çok sanatçının parçalarıyla adeta müzik ziyafeti sundu. Avcı, “Ustaların şarkılarını yeniden okumak, o sanatçılara hürmet göstermek, onlara saygı göstermektir” dedi. Sahne performansları kadar YouTube kanalında yayınladığı akustik videolarıyla da ilgi gören şarkıcı, “Yaklaşık beş ay önce ‘Dostum Dostum’un akustik videosunu çektik. Şimdi yeni bir tane geliyor” dedikten sonra, yeni albüm müjdesi de verdi.

15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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