Sahnelere ara veriyor

2017’nin mart ayından bu yana dünya turnesinde olan Ed Sheeran, sahnelere uzun bir ara vermeye hazırlanıyor. 28 yaşındaki şarkıcının, geçtiğimiz yıl dünyaevine girdiği eşi Cherry Seaborn ile daha fazla vakit geçirmek ve baba olmak için böyle bir karar aldığı öğrenildi.

Divide Turnesi’nin son konserini geçtiğimiz pazartesi günü veren Sheeran sahnede şunları söyledi: “Bugün ben ve kulisteki ekibim için duygusal bir gün. Bu kadar uzun sürünce, sanki sevgilimden ayrılmışım gibi hissediyorum. 18 ayda 9 milyon insana şarkılar çaldım. Herkese teşekkür ederim. Birkaç yıl sonra görüşmek dileğiyle...”

Dünyanın en çok kazanan sanatçıları arasında gösterilen ve albümleri rekor kıran şarkıcının Divide Turnesi, tüm zamanların en çok gişe yapan ve en fazla bilet satılan turnesi olarak kayıtlara geçmişti.