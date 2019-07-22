Sahnesinden Ebru Gündeş'e selam yolladı

Gökhan Tepe, 'Araftayım' şarkısından sonra "Sevgili dostum Ebru Gündeş'in bir sonraki albümüne de ismini veren şarkıyı seslendireceğim. Buradan Ebru Gündeş'e selamlarımı yolluyorum" diyerek, 'Aşık' şarkısını söyledi. Kendisini dinlemeye gelenler arasında oyuncu Bahar Öztan da vardı.

Konserinin ikinci yarısına hızlı bir giriş yapan Tepe; 70'li, 80,li 90'lı yılların arabesk şarkılarını seslendirdi. Programının sonlarına doğru şarkıcı, "Popçu çizgimi bir kenara bırakıyorum. Her şey eğlencemiz için, herkesin oynamasını istiyorum" diyerek, "Ankara'nın Bağları'nı" söyledi.

Yaklaşık üç saatlik konserini 'Teşekkür Ederim' adlı parçayla noktalayan Gökhan Tepe, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde sahneden ayrıldı.