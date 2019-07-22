22.07.2019 - 14:02
Sahnesinden Ebru Gündeş'e selam yolladı
Gökhan Tepe, Bodrum'da bir mekanda sahne aldı. Hayranlarını 'Adı Aşk Olsun' şarkısıyla selamlayan Gökhan Tepe "Bugün beni yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum" diyerek sevilen şarkılarını seslendirdi.
Gökhan Tepe, 'Araftayım' şarkısından sonra "Sevgili dostum Ebru Gündeş'in bir sonraki albümüne de ismini veren şarkıyı seslendireceğim. Buradan Ebru Gündeş'e selamlarımı yolluyorum" diyerek, 'Aşık' şarkısını söyledi. Kendisini dinlemeye gelenler arasında oyuncu Bahar Öztan da vardı.
Konserinin ikinci yarısına hızlı bir giriş yapan Tepe; 70'li, 80,li 90'lı yılların arabesk şarkılarını seslendirdi. Programının sonlarına doğru şarkıcı, "Popçu çizgimi bir kenara bırakıyorum. Her şey eğlencemiz için, herkesin oynamasını istiyorum" diyerek, "Ankara'nın Bağları'nı" söyledi.
Yaklaşık üç saatlik konserini 'Teşekkür Ederim' adlı parçayla noktalayan Gökhan Tepe, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde sahneden ayrıldı.
Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldiBurdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı. Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.