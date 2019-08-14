14.08.2019 - 07:50
‘Sahtekârlığım ortaya çıktı’
Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserinde, orkestrasını azarlamasına açıklık getirdi.
Diva, “İçeriden okuyarak sahneye çıkacaktım ama tonmeister çıkmadığım için playback’i kesmiş. Az feryat ettim. Biraz yalancılık yapıyordum ama sahtekârlığım ortaya çıktı” diyerek, kahkaha attı.
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