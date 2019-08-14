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HaberlerCadde‘Sahtekârlığım ortaya çıktı’
14.08.2019 - 07:50

‘Sahtekârlığım ortaya çıktı’

Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserinde, orkestrasını azarlamasına açıklık getirdi.

‘Sahtekârlığım ortaya çıktı’

Diva, “İçeriden okuyarak sahneye çıkacaktım ama tonmeister çıkmadığım için playback’i kesmiş. Az feryat ettim. Biraz yalancılık yapıyordum ama sahtekârlığım ortaya çıktı” diyerek, kahkaha attı.

Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı muza benziyorYozgat’ın Aydıncık ilçesinde yetişen, değişik aroması ve kokusu dolayısıyla yöre halkı tarafından ‘yer muzu’ olarak da adlandırılan ‘bağrıbütün’ kavununun hasadına başlandı.Yozgat’ın Aydıncık ilçesine özgü olan ve tadı muzu andıran bağrıb
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