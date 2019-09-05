Sakis Tanimanidis'in Kapadokya tatili

Sakis Tanimanidis, eşi Christina Bompa Tanimanides ile beraber Türkiye'nin kültür turizminde başrol oyuncularından Kapadokya'da tatil yapıyor. Kapadokya'nın sembolü olan balonlara binen çift, romantik karelerini Instagram'da paylaşmayı ihmal etmiyor.

40'tan fazla ülke gezen Sakis Tanimanidis'in, Instagram'da 895 bin takipçisi bulunuyor.

