05.09.2019 - 13:06
Sakis Tanimanidis'in Kapadokya tatili
'Survivor 2019 Türkiye Yunanistan' yarışmasının sunucusu Sakis Tanimanidis, eşi Christina Bompa ile Türkiye tatiline çıktı.
Sakis Tanimanidis, eşi Christina Bompa Tanimanides ile beraber Türkiye'nin kültür turizminde başrol oyuncularından Kapadokya'da tatil yapıyor. Kapadokya'nın sembolü olan balonlara binen çift, romantik karelerini Instagram'da paylaşmayı ihmal etmiyor.
40'tan fazla ülke gezen Sakis Tanimanidis'in, Instagram'da 895 bin takipçisi bulunuyor.