Saldırılara Hollywood tepkisi

Son dört günde ABD’nin Teksas, Ohio ve Şikago’da gerçekleşen üç ayrı silahlı saldırının ardından ünlü isimler, tepkilerini sosyal medya hesaplarından gösterdi. 29 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca insanın yaralandığı olaylardan sonra ülkede beş günlük yas ilan edildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Twitter’da “Hem eyalet hem yerel yetkililer hem de emniyet güçleriyle birlikte çalışıyoruz. Tanrı hepinizle olsun!” şeklindeki mesajına ise ilk tepki Rihanna’dan geldi. Barbadoslu sanatçı, “Silah almanın vize almaktan daha kolay olduğu bir dünya düşünün! Teröristleri Amerika’da tutmak için duvar örülen bir dünya düşünün! Tüm dualarım olaylardan etkilenenlerle... Kimse böyle bir ölümü hak etmez!” diye yazdı.



Mariah Carey, “Bu durmalı. Çocukların aşkı için. Yeter!”, Kylie Jenner, “Sadece bu yıl 250’den fazla saldırı oldu. Ne zaman yeterli olacak?”, P!nk, “Kalbim bugün taş gibi...” diye yazarak silah yasasını eleştirirken, Gigi Hadid ise teröröre karşı bağış kampanyasına destek verdi. Rapçi Snoop Dogg da kahraman Glendon Oakley’nin fotoğrafını paylaşarak çocukları kurtardığı için ona teşekkür etti.





