Salih Kalyon 55 yılı anlatacak

Salih Kalyon, 'Memleket Saat Ayarı' adlı yeni oyununda, 55 yıllık sanat yaşamı boyunca ülke genelinde gerçekleştirdiği tiyatro, sinema ve televizyon çalışmaları sırasında yaşadıklarını mizahi ve teatral bir dille izleyici ile paylaşacak.

Kendi hikayelerini izleyiciyle paylaşacağı için çok heyecanlı olduğunu belirten sanatçı, 21 Eylül’ Zai Bodrum’daki ilk oyunun tüm izleyicileri ücretsiz olacağını ve tüm Bodrumluluları beklediğini söyledi.

'Memleket Saat Ayarı'; 25 Eylül’de Çorlu Memduh Şevket Esendal Kültür Merkezi'nde, 29 Eylül’de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.