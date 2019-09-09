MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeSalih Kalyon 55 yılı anlatacak
09.09.2019 - 16:13

Salih Kalyon 55 yılı anlatacak

Usta sanatçı Salih Kalyon, 55 yıllık sanat yaşamından kesitler anlatacağı tek kişilik yeni oyunuyla tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Salih Kalyon 55 yılı anlatacak

Salih Kalyon, 'Memleket Saat Ayarı' adlı yeni oyununda, 55 yıllık sanat yaşamı boyunca ülke genelinde gerçekleştirdiği tiyatro, sinema ve televizyon çalışmaları sırasında yaşadıklarını mizahi ve teatral bir dille izleyici ile paylaşacak.

Kendi hikayelerini izleyiciyle paylaşacağı için çok heyecanlı olduğunu belirten sanatçı, 21 Eylül’ Zai Bodrum’daki ilk oyunun tüm izleyicileri ücretsiz olacağını ve tüm Bodrumluluları beklediğini söyledi.

'Memleket Saat Ayarı'; 25 Eylül’de Çorlu Memduh Şevket Esendal Kültür Merkezi'nde, 29 Eylül’de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.

    MSB'den 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu klibiMilli Savunma Bakanlığı tarafından 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümü klibi yayınlandı.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları
    En Çok Okunanlar

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    'Kurtlar Vadisi'nden Netflix açıklaması

    'Kurtlar Vadisi'nden Netflix açıklaması

    10 günde 21 bin kilometrelik konser maratonu

    10 günde 21 bin kilometrelik konser maratonu

    Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası hayatını kaybetti

    Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası hayatını kaybetti

    Soner Arıca'ya dev koro

    Soner Arıca'ya dev koro

    Sıradaki Haber