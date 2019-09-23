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23.09.2019 - 14:01 |

Salih Kalyon ayakta alkışlandı

Usta oyuncu Salih Kalyon’un 55 yıllık sanat yaşamından kesitler anlattığı yeni oyunu ‘Memleket Saat Ayarı’ prömiyerini Bodrum’da yaptı.

Salih Kalyon ayakta alkışlandı

Kalyon’un 55 yıllık sanat yaşamı boyunca ülke genelinde gerçekleştirdiği tiyatro, sinema ve televizyon çalışmaları sırasında yaşadıklarını kahramanlarının ağzından mizahi ve teatral bir dille izleyici ile paylaştığı yeni oyunu 'Memleket Saat Ayarı', tiyatroseverlerden tam not aldı.

Oyunun sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan usta oyuncu, serin ve rüzgarlı havada kendisini izlemeye geldikleri ve heyecanına ortak oldukları için tüm sevenlerine teşekkür etti.

Zai Bodrum’daki ilk oyununda Kalyon’u, usta isimler Ayşe Kökçü ve Ali Poyrazoğlu da yalnız bırakmadı. Oyunun sonunda 30 yıllık Bodrumlu komşuları ve dostları, hazırladıkları plaketle Salih Kalyon’a anlamlı bir sürpriz yapıp duygusal anlar yaşattı.

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