‘Salona gidip spor yapamam’

ABD’li model Gigi Hadid, Condé Nast Traveller dergisinin sorularını yanıtladı. Issız bir adaya düşse yanına alacağı tek şeyin bir mangal olduğunu söyleyen 24 yaşındaki Hadid, adalarda tatil yapmayı çok sevdiğini belirtti.

Model, minimal makyajın ve güneş kreminin vazgeçilmezleri arasında olduğunu açıkladı. Mesleği gereği sürekli ulaşım halinde olan genç yıldız, “Geziler sırasında formunuzu nasıl koruyorsunuz?” sorusunaysa şu yanıtı verdi:

“Spor salonuna gidip koşu yapamam, ölmeyi tercih ederim. Çocukluğum dış mekanlarda geçti. Bu nedenle her yere bisikletle giderim ve fırsat buldukça yüzerim.”