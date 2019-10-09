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09.10.2019 - 07:50 |

Samimi açıklamalar

Reese Witherspoon, Harper’s Bazaar dergisine samimi açıklamalarda bulundu.

Samimi açıklamalar

Reese Witherspoon, Harper’s Bazaar dergisine samimi açıklamalarda bulundu. Hollywood’da kadınlara yönelik taciz hikayelerinin konu edindiği ‘#MeToo’ hareketine destek verdiğini ifade eden 43 yaşındaki aktris, “Sanatçılar olarak kriz anlarında insanların bakış açılarını genişletmeliyiz. Bu hareket her yönden duygusal oldu. Kaç kadının hikayesini dinleyip, ağladığımı hatırlamıyorum” şeklinde konuştu.

10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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