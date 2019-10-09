Samimi açıklamalar

Reese Witherspoon, Harper’s Bazaar dergisine samimi açıklamalarda bulundu. Hollywood’da kadınlara yönelik taciz hikayelerinin konu edindiği ‘#MeToo’ hareketine destek verdiğini ifade eden 43 yaşındaki aktris, “Sanatçılar olarak kriz anlarında insanların bakış açılarını genişletmeliyiz. Bu hareket her yönden duygusal oldu. Kaç kadının hikayesini dinleyip, ağladığımı hatırlamıyorum” şeklinde konuştu.