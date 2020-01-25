Şampiyon baba olacak

Beş yıllık kız arkadaşı Kasi Bennett’in bebek beklediği müjdesini Instagram’dan duyuran şampiyon atlet, paylaştığı karenin altına, “Sadece kral veya kraliçenin gelmek üzere olduğunu söylemek istiyorum” notunu yazdı. Bennett de kendi sayfasında fotoğraflarını yayınlayarak, “Bizim altın çocuğumuz ,yakında” sözleriyle mutluluğunu paylaştı.