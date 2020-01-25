25.01.2020 - 07:50 |
Şampiyon baba olacak
Dünya rekortmeni Jamaikalı eski koşucu Usain Bolt, baba olacağını açıkladı.
Beş yıllık kız arkadaşı Kasi Bennett’in bebek beklediği müjdesini Instagram’dan duyuran şampiyon atlet, paylaştığı karenin altına, “Sadece kral veya kraliçenin gelmek üzere olduğunu söylemek istiyorum” notunu yazdı. Bennett de kendi sayfasında fotoğraflarını yayınlayarak, “Bizim altın çocuğumuz ,yakında” sözleriyle mutluluğunu paylaştı.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.