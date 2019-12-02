‘Şampiyon Geni’ raflarda

Oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu’nun önsözünü kaleme aldığı, Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Korkut Ulucan’ın yazdığı ‘Şampiyon Geni’ kitabı Destek Yayınları’ndan çıktı. Şalcıoğlu’nun genetik testleri doğrultusunda Ulucan’ın yazdığı yazıların da bulunduğu eser, Türkiye’de ilk kez 7’den 70’e herkesin gen konusunda bilgi sahibi olabilmesi için basit ve eğlenceli bir dille kaleme alındı.