MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeŞampiyonlar Kemer Country'de
01.09.2019 - 07:50| SEÇKİN ŞENVARDAR

Şampiyonlar Kemer Country'de

CSI Engel Atlama Yarışmaları heyecanı, Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde devam ediyor. Üç gün sürecek müsabakalarda şampiyonlar bugün belli olacak

Şampiyonlar Kemer Country'de

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen CSI Engel Atlama Yarışmaları, Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde devam ediyor. Cuma günü başlayıp, bugün sona erecek organizasyona, ülke milli takımlarının yanı sıra 11 Balkan ülkesi katıldı. 150 sporcu ve 250 atın yarıştığı müsabakalarda ‘Yıldızlar’, ‘Gençler’, ‘Genç Yetişkinler’ ile ‘Ustalar ve Kadınlar’ kategorilerinde hem takım hem de bireysel şampiyonlar belli olacak. Türkiye’nin beş kategoride sahaya çıktığı yarışmada, Genç At Müsabakaları da düzenlenecek. Koru Sigorta, Qatar Airways, Alternatif Bank sponsorluğunda gerçekleşen yarışmaların destekçileri ise Alba Prestige, Atik, Işık Peyzaj, Radyo D ve Vansan olurken, medya sponsorluğunu ise Demirören Medya üstleniyor.

Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadının gücü adına!

Kadının gücü adına!

‘Baba Parası’ ‘Motor’ dedi

‘Baba Parası’ ‘Motor’ dedi

‘Memelerimi göreceksiniz’

‘Memelerimi göreceksiniz’

‘Kız çocukları karate öğrensin’

‘Kız çocukları karate öğrensin’

Sıradaki Haber