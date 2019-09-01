01.09.2019 - 07:50| SEÇKİN ŞENVARDAR
Şampiyonlar Kemer Country'de
CSI Engel Atlama Yarışmaları heyecanı, Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde devam ediyor. Üç gün sürecek müsabakalarda şampiyonlar bugün belli olacak
Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen CSI Engel Atlama Yarışmaları, Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde devam ediyor. Cuma günü başlayıp, bugün sona erecek organizasyona, ülke milli takımlarının yanı sıra 11 Balkan ülkesi katıldı. 150 sporcu ve 250 atın yarıştığı müsabakalarda ‘Yıldızlar’, ‘Gençler’, ‘Genç Yetişkinler’ ile ‘Ustalar ve Kadınlar’ kategorilerinde hem takım hem de bireysel şampiyonlar belli olacak. Türkiye’nin beş kategoride sahaya çıktığı yarışmada, Genç At Müsabakaları da düzenlenecek. Koru Sigorta, Qatar Airways, Alternatif Bank sponsorluğunda gerçekleşen yarışmaların destekçileri ise Alba Prestige, Atik, Işık Peyzaj, Radyo D ve Vansan olurken, medya sponsorluğunu ise Demirören Medya üstleniyor.
Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.