Şampiyonlar Kemer Country'de

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen CSI Engel Atlama Yarışmaları, Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde devam ediyor. Cuma günü başlayıp, bugün sona erecek organizasyona, ülke milli takımlarının yanı sıra 11 Balkan ülkesi katıldı. 150 sporcu ve 250 atın yarıştığı müsabakalarda ‘Yıldızlar’, ‘Gençler’, ‘Genç Yetişkinler’ ile ‘Ustalar ve Kadınlar’ kategorilerinde hem takım hem de bireysel şampiyonlar belli olacak. Türkiye’nin beş kategoride sahaya çıktığı yarışmada, Genç At Müsabakaları da düzenlenecek. Koru Sigorta, Qatar Airways, Alternatif Bank sponsorluğunda gerçekleşen yarışmaların destekçileri ise Alba Prestige, Atik, Işık Peyzaj, Radyo D ve Vansan olurken, medya sponsorluğunu ise Demirören Medya üstleniyor.