18.12.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN
Sanal gerçeklik deneyimi!
Başarım Sensin Derneği, Pera Müzesi’nde düzenlediği etkinlikte, konuklarına sanal gerçeklik deneyimi yaşatarak, farklı bir tarihsel yolculuğa çıkardı
Cemiyet hayatının ünlü isimleri, Pera Müzesi’nde buluştu. Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder, başkan yardımcısı Figen Kıral, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol ev sahipliğindeki davette, konuklar tarihi bir yolculuğa çıktı. Osman Hamdi Bey’in ünlü ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ tablosunu VR gözlüklerle inceleyerek renkli anlar yaşayan davetliler, farklı bir deneyim yaşadı. Joystick’lerle Osman Hamdi Bey’in odasındaki birçok esere dokunma fırsatı da bulan katılımcılar, sanatın tarihini sanal gerçeklikle birleştirdi.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.