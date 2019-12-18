Sanal gerçeklik deneyimi!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, Pera Müzesi’nde buluştu. Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder, başkan yardımcısı Figen Kıral, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol ev sahipliğindeki davette, konuklar tarihi bir yolculuğa çıktı. Osman Hamdi Bey’in ünlü ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ tablosunu VR gözlüklerle inceleyerek renkli anlar yaşayan davetliler, farklı bir deneyim yaşadı. Joystick’lerle Osman Hamdi Bey’in odasındaki birçok esere dokunma fırsatı da bulan katılımcılar, sanatın tarihini sanal gerçeklikle birleştirdi.