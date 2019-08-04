04.08.2019 - 15:00
'Sanat dünyasında en iyi vücut bende!'
'Sanat dünyasında en iyi vücut bende' iddiasındaki Yılmaz Morgül, form sırrını açıkladı.
Yılmaz Morgül kanseri yendikten sonra kendisini daha çok sevmeye başladığını da sözlerine ekledi:
''O hastalığı atlattıktan sonra kendimi daha çok sevmeye, kendime daha çok değer vermeye başladım.
Beni üzen herkesi insan detoksu yaparak hayatımdan çıkardım. Terapi ve dualarla yaşımı 21'e sabitledim. Mottom iyilik yap, dua al.''
Okan Bayülgen: İletişim başkanına yapılan itibar suikastıdırTv100 ekranlarında yayınlanan İnce Ayar programında Özay Şendir‘in konuğu olan Okan Bayülgen, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a karşı itibar suikastı başlatıldığını söyledi. Bayülgen, “Bahsedilen bir maaş alma hikayesi var. Merak ettim maaşı nedir diye... Ben o maaşı zaten kendi müdürüme veriyorum. Buradan bir itibar suikastı yapılıyorsa bu adama demek ki İletişim Başkanı belki de o mevkide birilerinin ayağına basıyor. Belki yapılan sadece bir muhalefet tavrı değildir. Ben bu işte bir iş olduğunu düşünüyorum.” dedi.