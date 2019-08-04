'Sanat dünyasında en iyi vücut bende!'

Yılmaz Morgül kanseri yendikten sonra kendisini daha çok sevmeye başladığını da sözlerine ekledi:

''O hastalığı atlattıktan sonra kendimi daha çok sevmeye, kendime daha çok değer vermeye başladım.

Beni üzen herkesi insan detoksu yaparak hayatımdan çıkardım. Terapi ve dualarla yaşımı 21'e sabitledim. Mottom iyilik yap, dua al.''