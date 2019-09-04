Sanat koleksiyonları beğeni topladı

Dünyanın varlık yöneticilerinden UBS’nin ana sponsorluğunda, Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla düzenlenen Artweeks@Akaretler, kapılarını açtı. Bünyesine yeni eklenen galeriler ve koleksiyonerlerle geniş alana yayılan mekanda, Japonya’da yaşayan sanatçı Ercan Akın, küratörlüğünü üstlendiği ve 10 sanatçının seçkilerinden oluşan ‘Kusurlu Güzellik’ sergisiyle yer aldı. Genç iş insanı Haci Sabancı ise koleksiyonundan sunduğu kesitlerle beğeni topladı. Pekçok serginin yanı sıra sanatçılar ve koleksiyoncularla söyleşilerin de gerçekleşeceği, Akaretler Sıraevler’de üç hafta sürecek olan aktiviteler ücretsiz olacak.