Sanata Evet kampanyası için toplantı

Uzun süredir üzerinde çalıştığı 'Sanata Evet' kampanyası için ekibiyle birlikte toplantı yapan Tamer Levent, "Yaşamın her alanında sanatçı gibi düşünmek ve yaşamın her anlamında kalitesini sanatsal bir düzeye taşımak için çok hızla gelişen gruplarımız var. Bu gruplarla birlikte yaygınlaşması anlamında projeler oluşturmak istiyoruz. Sanata Evet kampanyası için bir toplantı yaptık" şeklinde konuştu.

Neşeli tavrıyla dikkat çeken İpek Bilgin ise "Şu anda bir proje yok. Tatildeyim ve uzun bir tatil olacak" dedi.