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24.07.2019 - 09:30| SEÇKİN ŞENVARDAR

Sanata Evet kampanyası için toplantı

Final yapan 'İstanbullu Gelin' dizisinin oyuncuları İpek Bilgin ile Tamer Levent, birbirlerinden ayrı geldikleri City's AVM'de objektiflere takıldı.

Sanata Evet kampanyası için toplantı

Uzun süredir üzerinde çalıştığı 'Sanata Evet' kampanyası için ekibiyle birlikte toplantı yapan Tamer Levent, "Yaşamın her alanında sanatçı gibi düşünmek ve yaşamın her anlamında kalitesini sanatsal bir düzeye taşımak için çok hızla gelişen gruplarımız var. Bu gruplarla birlikte yaygınlaşması anlamında projeler oluşturmak istiyoruz. Sanata Evet kampanyası için bir toplantı yaptık" şeklinde konuştu.

Neşeli tavrıyla dikkat çeken İpek Bilgin ise "Şu anda bir proje yok. Tatildeyim ve uzun bir tatil olacak" dedi. 

Agave bitkisi 20 yıl sonra çiçek açtıSakarya'nın Akyazı ilçesinde, sadece bir kez çiçeklenen ve ardından kuruyan agave bitkisi dikiminden 20 yıl sonra çiçek açtı.
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