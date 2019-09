Sanata kişisel destek

Sanat danışmanının kişisel girişimleriyle kurduğu galeri, iki önemli sergiyi meraklılarıyla buluşturdu. Kolombiyalı ünlü sanatçı Rafael Gomezbarros’un Türkiye’deki ilk kişisel sergisi ‘We Forget to Think We Are Born’, 25 Ekim’e kadar, Şahin Demir’in ‘Sessizliğin İçinden’ sergisiyse 5 Ekim’e kadar ziyaretçilere açık olacak.