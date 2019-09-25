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25.09.2019 - 07:50 |

Sanata kişisel destek

Sevil Dolmacı tarafından dört yıl önce kurulan Sevil Dolmacı Art Gallery, Türkiye’de ve uluslararası platformda kendine yer edinmiş önemli sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Sanata kişisel destek

Sanat danışmanının kişisel girişimleriyle kurduğu galeri, iki önemli sergiyi meraklılarıyla buluşturdu. Kolombiyalı ünlü sanatçı Rafael Gomezbarros’un Türkiye’deki ilk kişisel sergisi ‘We Forget to Think We Are Born’, 25 Ekim’e kadar, Şahin Demir’in ‘Sessizliğin İçinden’ sergisiyse 5 Ekim’e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!
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