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12.11.2019 - 07:50 |

Şangay’ı salladı

Taylor Swift, önceki akşam dünyaca ünlü alışveriş sitesi Alibaba’nın 11.11 Küresel Alışveriş Festivali kapsamında Şangay’da binlerce hayranına konser verdi.

Şangay’ı salladı

Taylor Swift, önceki akşam dünyaca ünlü alışveriş sitesi Alibaba’nın 11.11 Küresel Alışveriş Festivali kapsamında Şangay’da binlerce hayranına konser verdi. Dört yıl aradan sonra Çin’e giden 29 yaşındaki popçuya, G.E.M., Hua Chenyu, Kana Hanazawa ve Ju Jingyi gibi, ülkenin önemli sanatçıları da eşlik etti.

11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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