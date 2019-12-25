Şapka ve gözlüğe rağmen tanıdılar!

Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar' ile ekranlarda olan İlker İnanoğlu, AVM içinde olmasına rağmen taktığı güneş gözlüğü ve bereyle dikkat çekti. Şapka ve gözlükle yaptığı kamuflaja rağmen hayranları tarafından tanınan 54 yaşındaki oyuncu, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Uzun süre Markalar Sokağı'nda alışveriş yapan İnanoğlu, dünyaca ünlü saat firmalarını gezerek ürünleri inceledi.