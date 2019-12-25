25.12.2019 - 16:34 |
Şapka ve gözlüğe rağmen tanıdılar!
Yeşilçam'ın 'Yumurcak' lakaplı oyuncusu İlker İnanoğlu, önceki gün İstinyePark AVM'de gazeteciler tarafından görüntülendi.
Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar' ile ekranlarda olan İlker İnanoğlu, AVM içinde olmasına rağmen taktığı güneş gözlüğü ve bereyle dikkat çekti. Şapka ve gözlükle yaptığı kamuflaja rağmen hayranları tarafından tanınan 54 yaşındaki oyuncu, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.
Uzun süre Markalar Sokağı'nda alışveriş yapan İnanoğlu, dünyaca ünlü saat firmalarını gezerek ürünleri inceledi.
Kanal İstanbul projesinde Terkos'a tuzlu su karışacak mı?Kanal İstanbul projesi ilişkin tartışma sürüyor. Proje için 200'e yakın akademisyenle çalışarak bin 590 sayfalık ÇED raporu hazırlandı. CNN TÜRK'te Başak Şengül'ün sunduğu Günlük programına konuk olan Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, tartışılan projeyi değerlendirdi.