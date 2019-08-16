Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, "Sapyoseksüellik ve Deniz Akkaya' başlıklı yazısı şöyle:

"Depremle yatıp, depremle yattığımız günlerde ‘Türkiye’nin En Seksi Erkeği’ Ahmet Mete Işıkara seçilmişti.

Bu sonuca çok şaşırmadık, zira ANAP rüzgarının estiği yıllarda da Turgut Özal, ‘Türkiye’nin En Yakışıklı Adamı’ seçilmişti.

Dünyada Pavarotti’yi çok çekici bulan milyonlarca kadın da vardı bir zamanlar.

Başarının, erkeği seksi kıldığı çok eski bir tartışmadır.

Tıpkı parayı ya da makamı bulan erkeklerin kendilerini karşı konulmaz hissetmesi gibi bir durum sözünü ettiğim.

Her neyse, dünya sapyoseksüellik tanımıyla tanışalı 3-4 yıl oldu.

Entellektüellik, akıl ve tecrübe gibi kriterlerden etkilenen insanlar için kullanılıyor bu tanımlama.

Deniz Akkaya’nın “Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum” diye ortalığa saçılan sözlerini duyunca aklıma geldi bu tanımlama.

Sonra açıklama yaptı Akkaya, “Kimse bana bir konuyla yaptığım espriyi şişirip bana karşı kullanamaz. Benim bu konuyla ilgili insanlara yardım ettiğim biliniyor” dedi.

Eğer şüpheci yaklaşacak olursak yardıma muhtaç görme bile aslında sorunlu bir ifade.

Ancak Akkaya, en azından geçmişte, sapyoseksüel yani zekadan, entellektüel seviyeden etkilendiğini gösteren aşklar yaşamış bir kadın. O yüzden söylediklerinin espri olduğuna inanmak için sebeplerimiz var.

Model, dünyada son yıllarda hastalık olarak tanımlanmaya başlanan ‘wellness takıntısı’ yani sağlıklı ve iyi yaşam takıntısına yakalandı diyenler çıkabilir, fazla iddialı bir yargı bu.

O yüzden espri olduğunu kabul edip, konuyu kapatalım..."