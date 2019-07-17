17.07.2019 - 13:23
Sara Sampaio'nun tatil keyfi
Victoria's Secret meleklerinden Sara Sampaio (27), Instagram hesabından bikinili tatil pozlarını paylaştı.
Sara Sampaio, takipçilerinin beğenisine sunduğu tatil pozuna, "Hiçbir şey beni okyanusta yüzmekten daha mutlu edemez" notunu yazdı.
Portekizli modelin iki fotoğrafı toplam 600 bin beğeni ve yüzlerce yorum aldı.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.