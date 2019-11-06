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06.11.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Şarkı söyleyerek kitabını tanıttı

Şebnem Burcuoğlu, yeni kitabı ‘Aşk Satar’ı şarkı söyleyerek tanıttı

Şarkı söyleyerek kitabını tanıttı

Şebnem Burcuoğlu, yeni kitabı ‘Aşk Satar’ın heyecanını yaşıyor. Kitabını, dostları ve yakınlarıyla Frankie adlı kulübün sahnesinde şarkı söyleyerek tanıtan Burcuoğlu, “Bu kitapta Instagram tadında kısa hikayelerden oluşan gerçek öyküler var.

Şarkı söyleyerek kitabını tanıttı



Kitap benden aşka inancını kaybetmeyenlere gelsin” dedi. Etkinliğe, Murat Evgin, Furkan Kızılay, Zeynep Mansur ve Betül Demir gibi ünlü isimler katıldı.

Şarkı söyleyerek kitabını tanıttı


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