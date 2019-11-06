Şarkı söyleyerek kitabını tanıttı

Şebnem Burcuoğlu, yeni kitabı ‘Aşk Satar’ın heyecanını yaşıyor. Kitabını, dostları ve yakınlarıyla Frankie adlı kulübün sahnesinde şarkı söyleyerek tanıtan Burcuoğlu, “Bu kitapta Instagram tadında kısa hikayelerden oluşan gerçek öyküler var.









Kitap benden aşka inancını kaybetmeyenlere gelsin” dedi. Etkinliğe, Murat Evgin, Furkan Kızılay, Zeynep Mansur ve Betül Demir gibi ünlü isimler katıldı.







