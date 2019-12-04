Şarkıcı Asya: Para için bu kadar iftira atmaya değer mi?

İş adamı Şevki Kaygusuz’un avukatları, mahkemeye sundukları dilekçede, “Kaygusuz, Parkinson hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye muhtaçtır. Ancak 23 yıllık eşi ona ilgi göstermemekte, tekerlekli sandalyesini dahi itmek istememektedir” ifadelerine yer vermişti.

Davanın basına yansımasının ardından Asya şu açıklamayı yaptı:

“Eşim avukatlarının kurbanı olmuş. Böyle biri değildi. Bu suçlamanın arkasında mal kaçırma vardır. Eşime Parkinson başlangıcı teşhisi konuldu, ancak tekerlekli sandalyeye bağlı olduğu yalandır. Yazık, 22 yaşında bir kızımız var. Onun ne hissedeceğini hiç düşünmedi mi? Eşim hoşlanmadığı için, aile düzenimiz bozulmasın diye yıllarca müzik hayatımdan uzak kaldım. Yine de onun hakkında kötü bir şey söylemek istemem. Tam 29 yıllık beraberliğimiz var. Para için bu kadar iftira atmaya değer mi?”