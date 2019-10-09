Şarkıcı Edis'e 3,5 milyon liralık dava!

Kanal D'de ekrana gelen "2.Sayfa" programının haberine göre yıldız şarkıcı Edis çalıştığı menajerlik şirketinden ayrılarak babasıyla yola devam etme kararı almıştı. Fakat eski şirketi, Edis'e 3,5 milyon liralık tazminat istemiyle dava açtı.

Programda verilen bilgiye göre şarkıcı Edis'i parlattıklarını, imajı için harcamalarda bulunduklarını ve billboardlara tanıtım afişleri astırdıklarını söyleyen eski menajer, "Konser ücretleri artınca bizimle çalışmak istemedi" diyerek mahkemeye başvurdu.

Eski menajerin Edis için yabancı dil kursu ve diyet programı için Şeyda Coşkun'a ödeme yaptığı bilgisi de verildi.