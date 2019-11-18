18.11.2019 - 09:24 |
Şarkıcı Gülay, sevenlerini korkuttu
'Cesaretin var mı aşka' şarkısıyla ünlenen ve 90'lı yıllara damgasını vuran Gülay, yıllardır savaştığı kanseri iki kez yenmişti. Dün gece geç saatlerde rahatsızlanan şarkıcı, apar topar hastaneye kaldırıldı.
Daha önce iki defa kanseri yenen Gülay, dün aniden rahatsızlanınca hastanelik oldu. Bu kez vücudundaki yüksek enfeksiyon sebebiyle tedavi altına alınan 49 yaşındaki şarkıcının, trombosit seviyesinin düşmesiyle rahatsızlandığı tespit edildi.
Hastaneden yayılan görüntülerde Gülay'ın moralinin iyi olduğu görülürken, şarkıcının belli bir süre hastanede tedavi göreceği söylendi.