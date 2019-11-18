Şarkıcı Gülay, sevenlerini korkuttu

Daha önce iki defa kanseri yenen Gülay, dün aniden rahatsızlanınca hastanelik oldu. Bu kez vücudundaki yüksek enfeksiyon sebebiyle tedavi altına alınan 49 yaşındaki şarkıcının, trombosit seviyesinin düşmesiyle rahatsızlandığı tespit edildi.

Hastaneden yayılan görüntülerde Gülay'ın moralinin iyi olduğu görülürken, şarkıcının belli bir süre hastanede tedavi göreceği söylendi.