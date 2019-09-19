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19.09.2019 - 10:54 |

Şarkıcı Haluk Levent, yoğun bakımda yatan Neslican Tay'ı ziyaret etti

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, dördüncü kez kanser olan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Neslican Tay'ı ziyarete gitti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Levent, "Tüm gücüyle savaşıyor. Haydi be canım kalk ayağa!" dedi.

Şarkıcı Haluk Levent, yoğun bakımda yatan Neslican Tay'ı ziyaret etti

Yıllardır kansere karşı verdiği mücadeleyle sosyal medyada milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırıldı. Dördüncü kez kansere yakalanan Tay'ı ziyaret eden Haluk Levent ise Tay'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
Neslican Tay, bacağındaki tümör nedeniyle 2018 yılında bacağını kaybetmiş, 3 kez kanseri yenmiş ve 4. kez kansere yakalanmıştı. Kanserle olan mücadelesini her daim güler yüzle karşılayarak herkese örnek olan Neslican Tay, yoğun bakıma kaldırıldı.

"SAVAŞIYOR ŞU ANDA"
Neslican'ı ziyaret eden AHBAP Genel Başkanı Sanatçı Haluk Levent Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Medipol Bağcılardaydım az önce... Size Neslican Tay'ı anlatayım. Uyurken bile prensesler gibi... O kadar naif o kadar sevgi yüzlü ki. Savaşıyor şu anda. Direniyor! Tüm gücüyle savaşıyor... Haydi be canım kalk ayağa!" dedi.




19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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