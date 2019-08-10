10.08.2019 - 07:50
Şarkılar Boğaz’da yankılanacak
Mehmet Erdem, Alpay, Birsen Tezer&Hüsnü Arkan , Rubato, Ahmet Aslan&Grup Abdal, Zuhal Olcay, Feridun Düzağaç, Cem Adrian, Nazan Öncel ve Resul Dindar&Ekin Uzunlar gibi isimler, ‘Müzik Boğaz’dan Gelir’ sloganıyla teknede hayranlarıyla buluşacak.
23 Ağustos’ta gerçekleşecek Erdem konseriyle başlayacak etkinlik, daha sonraki akşamlarda diğer sanatçıları ağırlayacak.
Beşiktaş İskelesi’nden kalkacak tekne Kadıköy’e uğradıktan sonra tekrar aynı yere geri dönecek.