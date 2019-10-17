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17.10.2019 - 15:22 |

Sarp Apak: Sahnede olmaya devam edeceğim

Oyuncu Sarp Apak, geçtiğimiz gün eşi Bengisu Uzunöz ile birlikte Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.

Sarp Apak: Sahnede olmaya devam edeceğim

Eşi ve minik oğullarıyla birlikte görüntülenen Sarp Apak, "Jet Sosyete'nin yeni sezon çekimleri eğlenceli şekilde devam ediyor. Ayrıca reklam projelerimiz devam ediyor. işlerimin dışında ailemle vakit geçirmeye özen gösteriyorum. Sahnede olmayı seviyorum. Yeni tiyatro projeleriyle sahnede olmaya devam edeceğim, görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Objektiflere poz veren ünlü oyuncu, daha sonra bir restorana giriş yaparak, ailesiyle keyifli bir gün geçirmeye devam etti.

Türkiye: Mektup çöpe atıldı, yanıtı Barış Pınarı HarekâtıCNN Türk'e konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD lideri Trump'ın diplomatik nezaketten yoksun mektubunun reddedildiğini söyledi.
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