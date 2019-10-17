Sarp Apak: Sahnede olmaya devam edeceğim

Eşi ve minik oğullarıyla birlikte görüntülenen Sarp Apak, "Jet Sosyete'nin yeni sezon çekimleri eğlenceli şekilde devam ediyor. Ayrıca reklam projelerimiz devam ediyor. işlerimin dışında ailemle vakit geçirmeye özen gösteriyorum. Sahnede olmayı seviyorum. Yeni tiyatro projeleriyle sahnede olmaya devam edeceğim, görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Objektiflere poz veren ünlü oyuncu, daha sonra bir restorana giriş yaparak, ailesiyle keyifli bir gün geçirmeye devam etti.