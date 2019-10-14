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14.10.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Şaşırtan buluşma

Yıllar önce evliliğin eşiğinden dönen Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal, yeniden buluştu.

Şaşırtan buluşma

Yıllar önce evliliğin eşiğinden dönen Mustafa Sandal ve Tuba Ünsal, yeniden buluştu. İkili, önceki akşam bir arkadaşlarının doğum günü için Nişantaşı St. Regis Oteli’nin üst katındaki Spago’da bir araya geldi. Gece boyunca beraber eğlenen şarkıcı ve oyuncu, çıkışta yan yana görüntülenmemek için mekanı ayrı ayrı terk etti. Şarkıcı, geçtiğimiz ağustos ayında Harbiye Açıkhava’da kendisini izlemeye gelen Ünsal’a övgüler yağdırmıştı.

Şarkıcı Linet’ten çıplak ayak dans şovBostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkan Linet, kalça dansıyla kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı. Linet'in dans gösterisi dakikalarca alkışlandı.
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