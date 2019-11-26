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26.11.2019 - 11:02 |

Şaşırtan iddia! Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan yeniden mi evleniyor?

Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında bugün flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre geçtiğimiz aylarda boşanan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, 3 hafta önce bir araya geldi.

Şaşırtan iddia! Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan yeniden mi evleniyor?

Beş yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın daha önce hayatlarına başka kişilerle devam ettikleri yönünde haberler çıkmıştı. Ancak her defasında bu haberleri yalanlayan ikili için bomba bir iddia ortaya atıldı.  

'Gel Konuşalım' programının sunucusu Cengiz Semercioğlu'nun iddiasına göre; Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 3 hafta önce buluştu ve ünlü şarkıcı, eski eşine yeniden evlilik teklif etti. Güzel mankenin de teklife sıcak baktığı belirtildi. 

    26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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    Cadde Yazarları

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